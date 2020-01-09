Москва, , 13:32 — REGNUM В России сокращается количество торговых точек, в которых реализуется запрещённая к продаже некурительная никотинсодержащая продукция. Об этом свидетельствуют результаты массовых проверок, проведённых специалистами Роспотребнадзора в объектах торговли с начала 2020 года.

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«Так, если в первые дни проверок запрещённая к реализации продукция выявлялась на каждом двадцатом проверенном объекте, то на сегодняшний день — лишь на каждом пятидесятом объекте», — уточнили в ведомстве.

Всего в ходе контрольно-надзорных мероприятий было обнаружено свыше 911,1 тыс. никотинсодержащей продукции, из которых более 90% — импортного производства. Вся выявленная некурительная никотинсодержащая продукция изъята из оборота.

Теперь нарушители должны будут заплатить крупные штрафы на общую сумму 3,39 млн рублей. В настоящее время 324 материала направлено в суды, 240 — в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году специалисты Роспотребнадзора провели свыше 19 тысяч проверок в отношении производителей и объектов торговли никотиносодержащей продукции. В результате выявлено около 872 тысяч единиц запрещённой к реализации продукцию. Три предприятия, на которых изготавливалась такая продукция, закрыты в Санкт-Петербурге, Свердловской области и Ставропольском крае.

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