Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM За восемь первых дней 2020 года петербургские спасатели потушили 225 пожаров, в которых шесть человек погибли и 153 были спасены. Об этом в четверг, 9 января, сообщил начальник Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Смотр сил и средств, обеспечивающих безопасность горожан в зимний период Дарья Драй © ИА REGNUM

Спасатели Петербурга охарактеризовали свою работу за новогодние каникулы как штатную. Благодаря погодным условиям — тёплой, дождливой и влажной погоде, отсутсвтию снега и наледи, спасатели реже привлекались к реагированию на происшествия, чем в прошлом году.

С 31 декабря по 8 января в городе на Неве прошло 225 пожаров, шесть человек погибло, пострадали восемь.

«Это значительно меньше чем в прошлом году, возможно этому способствовала погода: шли дожди, не было морозов», — отметил спикер.

По данным ГУ МЧС, гибель людей в эти дни происходила, в основном, из-за бытовых пожаров, в которых происходило горение 5−10 кв. метров обстановки комнат.

«Мы вынужден констатировать гибель людей от угарного газа», — добавил Алексей Аникин.

Кроме того, слаженная и оперативная работа позволила спасателям спасти и эвакуировать 153 человека. Эта цифра, по словам Аникина, не превышает среднестатистические показатели.

Всего за это время специалисты привлекались для устранения различных происшествий 2700 раз.