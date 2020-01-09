Калуга, 9 января 2020, 13:42 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 9 января 2020 года в режиме карантина по бешенству животных находится 17 населенных пунктов. Заболевание зарегистрировано в семи районах: Бабынинском, Боровском, Кировском, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Ферзиковском, а также в Обнинске и Калуге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации комитета ветеринарии при областном правительстве.

17 калужских населённых пунктах введён карантин по бешенству животных.
17 калужских населённых пунктах введён карантин по бешенству животных.
U24news.ru

В 2019 году в регионе было зарегистрировано 43 случая бешенства. В основном, источниками опасности стали дикие плотоядные животные — лисы и енотовидные собаки, — таких случаев зарегистрировано 38. Также было выявлено несколько случаев заражения скота и домашних животных.

Также в 2019 году было выявлено 79 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, в том числе 21 очаг заболевания был выявлен в личных подсобных хозяйствах.

«Только в декабре 2019 года был выявлен неблагополучный случай по лейкозу крупного рогатого скота в Малоярославецком районе и два неблагополучных пункта по пастереллезу крупного рогатого скота в Дзержинском и Козельском районах», — сообщает комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

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