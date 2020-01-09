Калуга, , 13:42 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 9 января 2020 года в режиме карантина по бешенству животных находится 17 населенных пунктов. Заболевание зарегистрировано в семи районах: Бабынинском, Боровском, Кировском, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Ферзиковском, а также в Обнинске и Калуге. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации комитета ветеринарии при областном правительстве.

17 калужских населённых пунктах введён карантин по бешенству животных. U24news.ru

В 2019 году в регионе было зарегистрировано 43 случая бешенства. В основном, источниками опасности стали дикие плотоядные животные — лисы и енотовидные собаки, — таких случаев зарегистрировано 38. Также было выявлено несколько случаев заражения скота и домашних животных.

Также в 2019 году было выявлено 79 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота, в том числе 21 очаг заболевания был выявлен в личных подсобных хозяйствах.

«Только в декабре 2019 года был выявлен неблагополучный случай по лейкозу крупного рогатого скота в Малоярославецком районе и два неблагополучных пункта по пастереллезу крупного рогатого скота в Дзержинском и Козельском районах», — сообщает комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

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