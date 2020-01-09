Москва, , 13:24 — REGNUM Завершился прием заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» — профессиональном конкурсе «Учитель будущего». На сайте конкурса зарегистрировалось 39 680 человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет проекта возглавляет Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Старт конкурса был дан 19 ноября 2019 года в школе № 444 г. Москвы.

«За полтора месяца на сайте конкурса «Учитель будущего» зарегистрировались 39 680 педагогов из всех регионов России. Лидером по числу участников стал Санкт-Петербург, откуда поступило 2840 регистраций. На втором месте — Кемеровская область с 1672 заявками, на третьем — Московская область (1521 участник). В пятерку лидеров также вошли Воронежская область и Чеченская Республика, из которых поступило одинаковое число заявок — 1119», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Интересно, что в последний день заявочной кампании на конкурс зарегистрировались 950 педагогов, а последним участником, который подал заявку на сайте за 18 минут до окончания регистрации, стал 41-летний учитель из села Ульяновка Ставропольского края», — отметил руководитель проекта «Учитель будущего» Андрей Богданцев.

Самыми активными по регистрации оказались учителя начальных классов, учителя русского языка и литературы, а также учителя математики. Довольно большая численность участников конкурса преподает несколько дисциплин, но на следующем этапе конкурса — тестировании — им предстоит определиться с тем, по какому предмету им предпочтительнее будет его проходить.

Андрей Богданцев подчеркнул, что благодаря отсутствию ограничений, конкурс вызвал интерес среди учителей разного возраста.

«Свои заявки на участие подало более 7500 учителей не старше 30 лет, основное большинство участников относятся к возрастной группе 31 год — 55 лет, учителей более старшего возраста тоже немало — более 1500 человек. Самым взрослым участником в настоящий момент является 75-летний учитель русского языка и литературы из Кемеровской области, тогда как самому молодому участнику 18 лет, и это — учитель английского языка из г. Кузнецка Пензенской области. Большинство заявок на участие в конкурсе подали женщины (85%), 15% участников — мужчины», — добавил Андрей Богданцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения России. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могут учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналыи финал, который продлится целую неделю.

Всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, ждет доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистов — программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

В концепцию конкурса заложены идеи командной работы и «триединства»: учителя являются не только носителями знаний в области преподаваемой дисциплины, но и оказывают психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, а также владеют «словом», как инструментом воспитания. Конкурс состоит из трех этапов: дистанционного тестирования, окружных полуфиналов и финала.

Особенностью профессионального конкурса «Учитель будущего» станет не только командное участие педагогов, но и постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность участия в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.