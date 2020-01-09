Москва, 9 января 2020, 13:31 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье действует до утра 10 января. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра России.
Погода в регионе потенциально опасна, на дорогах образуется гололедица. Предупреждение об опасности действует до 09:00 пятницы, 10 января.
9 января днём в Москве ожидается около 0 °C.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москву придёт «еврозима».
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