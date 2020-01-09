Москва, , 13:35 — REGNUM В России в 2019 году выросла доля дорожно-транспортных происшествий, оформленных по европротоколу. За 11 месяцев года зафиксировано 752,3 тыс. таких обращений, такие данные приводит Госавтоинспекция РФ.

За период с января по ноябрь минувшего года за возмещением убытков после ДТП, оформленных по европротоколу, обратились на 20,7% водителей больше, чем за тот же период 2018 года. Тогда их было 623,4 тыс. человек.

«Статистика за этот период показывает, что доля водителей, оформивших ДТП с применением европротокола, в целом по России составила 52,6%», — цитирует ведомство ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 ноября 2019 года российские водители могут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов. Процедура предполагает отправку электронного извещения через приложение «Помощник ОСАГО».

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