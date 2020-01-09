Токио, , 13:00 — REGNUM Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон собирается поведать о событиях, которые произошли с ним после его ареста. Историю своей жизни он намерен изложить в новой автобиографической книге объёмом почти 400 страниц. Об этом 9 января сообщает телеканал NHK.

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Соавтором станет французский журналист, бывший глава токийского бюро агентства France-Presse Филипп Рэй, который ранее дважды брал интервью у экс-главы альянса, а также согласовывал с ним детали проекта по написанию книги.

«Это будет очень важная книга для господина Гона, — сказал Рэй в беседе с корреспондентом телеканала. — В ней будет раскрыта вся правда о деле против него».

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Уточняется, что в издании будет описана роль Гона в мировом автомобилестроении, а также период его жизни после ареста в 2018 году. когда книга увидит свет, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, о побеге Карлоса Гона, который был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в неуплате налогов на сумму более $80 млн, в Ливан стало известно в конце декабря 2019 года. 31 декабря он лично подтвердил эту информацию, обвинив правосудие Японии в предвзятости.

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