Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Исторический дом Брюллова в центре Петербурга отдадут под Центр ислама. Здание расположено на Кадетской линии, 21, на Васильевском острове.

Музей-институт исламской культуры в этом старинном особняке XVIII века, памятнике федерального значения, планируют создать по инициативе фонда научных и культурных проектов «Аль-Макам» после обращения генерального директора Эрмитажа, востоковеда Михаила Пиотровского.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин подтвердил передачу здания в ответе на запрос депутата Заксобрания Алексея Ковалева, на который ссылается портал «Недвижимость и строительство Петербурга».

Дом на Кадетской линии перестроили в 1840-х годах по проекту архитектора Александра Брюллова, в связи с чем он и приобрел свое нынешнее название. Между тем Брюллов не трогал старинные фасады.

Кроме того, в 1907 году в этом же здании создали Комиссию по изучению и описанию Старого Петербурга, а затем и Музей Старого Петербурга по инициативе архитектора Павла Сюзора — зятя Брюллова.

После Октябрьской революции здесь устроили детский сад, а затем районную библиотеку. В 2008 году дом признали аварийным и подлежащим реконструкции. Расселили здание только к 2016 году.