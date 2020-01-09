Иваново, , 12:41 — REGNUM 33 семьи в Ивановской области получили помощь в выплате ипотечного жилищного кредита в 2019 году — в рамках программы «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». Помощью смогли воспользоваться семьи из десяти муниципальных образований, программа на 2019 год реализована полностью, сообщили 9 января в департаменте строительства и архитектуры.

«В 2019 году за счет средств областного бюджета помощь по выплате ипотечного жилищного кредита получили 33 семьи из 10 муниципалитетов региона. Они получили выплату на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ранее взятым кредитам», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин.

Размер субсидии для семей без детей составил 25% расчетной стоимости жилья, для семей с детьми — 30%. Всего в 2019 году на программу по поддержке граждан в сфере ипотечного кредитования из бюджета области выделили 25 млн рублей, на 2020 год запланирована такая же сумма.