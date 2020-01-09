Москва, , 12:39 — REGNUM Таиланд стал самым популярным направлением зимой 2019−2020 года среди граждан России, улетающих на отдых на три недели и дольше. Об этом 9 января сообщил сервис путешествий Туту.ру по результатам проведенного специалистами сервиса анализа.

Специалисты проанализировали все проданные авиабилеты из городов России за границу с датами путешествия с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020 года. В выборку попали те направления, куда туристы улетали (или улетят) на три недели и больше.

Отдали предпочтение Таиланду 19,7% туристов, улетевших на зимовку в рассматриваемый период времени. За Таиландом следует Узбекистан (14,6%), третье же место по популярности занялаГермания (9,8%).

При этом доля пассажиров, остающихся в Таиланде на «зимовку», среди всех посетителей этой страны из России, составила 34,2%. Для Узбекистана и Германии эти доли составили, соответственно, 24,3% и 7,4%.

В первую десятку по популярности вошли, помимо Узбекистана, и три другие страны СНГ — это Армения (шестое место), Казахстан (седьмое место) и Киргизия (четвёртое место). Правда, с большой долей вероятности в эти страны едут не на зимовку, а просто «домой» или навестить родственников.

На пятом месте расположился Вьетнам, закрывают же десятку Индия, Китай и, наконец, Испания. Как и в случае с Таиландом, практически каждый третий, кто летит во Вьетнам и Индию, остаётся в стране на 3 и более недель (37% и 28% соответственно).