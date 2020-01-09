Москва, , 12:43 — REGNUM Зима «европейская» идёт в центральную часть России на смену тёплой «крымской» зиме. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, если первая половина зимы была тёплой, а снег таял, едва покрывая землю, то теперь настанет «еврозима» — погоду будет определять североатлантический циклон.

«Это не русская зима, температура всё равно будет оставаться выше нормы. Но это тем не менее такой мягкий температурный фон: днём около нуля, к выходным ночью — до минус трёх-восьми в Московской области», — сказал синоптик.

Тишковец добавил, что снежный покров теперь постепенно будет накапливаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 9 января днём ожидается около 0 °C.

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