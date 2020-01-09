Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM На время новогодних каникул обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ историка Олега Соколова перевели из московского специализированного стационара в один из столичных следственных изоляторов. После завершения экспертизы его вернут в Петербург, где историка ждет суд.

Олег Соколов со своим адвокатом в зале суда

Как сообщил журналистам 9 января адвокат Александр Почуев, психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Соколова пока не завершена. Обследование обвиняемого на предмет вменяемости находится в завершающей стадии.

«В канун новогодних праздников медики и следствие сочли нецелесообразным его дальнейшее содержание в условиях специализированного стационара», — отметил адвокат.

Сейчас Соколов перемещен в один из московских СИЗО, и как только экспертиза будет завершена, обвиняемый будет возвращён в Санкт-Петербург, где, по словам адвоката, он сможет увидеться со своими пожилыми родителями.

Напомним, в начале ноября 2019 года известный 63-летний историк Олег Соколов был выловлен из реки Мойки с отрубленными кистями женщины. Как удалось установить следствию, останки принадлежали сожительнице, 24-летней Анастасии Ещенко. По данным следствия, Соколов застрелил девушку из обреза, после чего расчленил тело и попытался скрыть следы преступления в реке. Но в один из заходов не удержался и упал в воду.

Соколов признал свою вину и сотрудничает со следствием. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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