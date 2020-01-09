Новосибирск, , 12:33 — REGNUM Сотрудники полиции Новосибирской области подвели итоги работы в период новогодних и рождественских праздников.

По данным регионального управления МВД РФ, в период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года поступило более 10,3 тыс. сообщений о преступлениях и происшествиях. Зарегистрировано 546 преступлений, в том числе: причинений тяжкого вреда здоровью — 21, разбоев — два, грабежей — 32.

«За первые восемь дней января наступившего года в Новосибирской области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в том числе шесть — с участием нетрезвых водителей. В результате аварий один человек погиб, 30 получили различные травмы», — отметили в ведомстве, подчеркнув, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество ДТП снизилось почти в два с половиной раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, за праздничные дни погибли 11 человек, спасены 20 человек, 25 получили травмы и ожоги.

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