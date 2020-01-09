Красноярск, , 12:33 — REGNUM В Красноярском крае разработали документацию по планировке территории для размещения первой и второй линий красноярского метрополитена. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 января в краевом министерстве строительства.

Уточняется, что первый этап строительства охватывает участок Октябрьского района до исторического центра Красноярска (Стрелка). В него входят шесть станций: «Вокзальная», «Высотная», «Ленинская», «Площадь Революции», «Проспект Мира», «Улица Копылова».

Второй этап строительства включает станции «Аэровокзальная», «Красный Яр» и «Октябрьская». Как уточнили в минстрое, линия протянется от Стрелки до парка 400-летия Красноярска в Советском районе.

Документы должны согласовать с краевыми министерствами и службами до конца января. Также пройдёт согласование с муниципалитетами — властями Красноярска и Емельяновского района.

Как сообщало ИА REGNUM, проект красноярской подземки был заморожен с середины 90‑х годов XX века. В строительство вложено порядка 12 млрд рублей. Ежегодно содержание метро съедает десятки миллионов рублей.

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Напомним, по мнению экологов, страдающему от экологических проблем Красноярску метрополитен необходим. Актуализацию проекта красноярского метрополитена ранее поддержал и президент РФ Владимир Путин. В 2019 году Красноярскому краю из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей на корректировку проектной документации первой линии метро.

«Строительство метро в Красноярске предусмотрено национальным проектом «Экология», — говорится в сообщении краевого минстроя.