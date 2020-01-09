Москва, , 12:33 — REGNUM Размер ущерба, который нанесен авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, станет известен в конце января текущего года. Об этом 9 января рассказал журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Точный размер ущерба будет известен в конце января, после завершения работы комиссии», — заявил Рахманов.

Также он уточнил, что на данный момент эта цифра неизвестна, так как работы по обследованию корабля на данный момент не завершены.

При этом он уточнил, что оборудование, которое предстоит заменить из-за пожара, «практически всё предусмотрено в бюджете на модернизацию».

Отметим, пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт в Мурманске, произошел в декабре минувшего года и в результате него погибло 2 человека и ещё 11 получили ранения.