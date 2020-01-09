Пекин, , 12:39 — REGNUM На открытии нового производства на заводе в Шанхае Илон Маск исполнил весёлый танец. Видео размещено на канале Bloomberg Markets and Finance в YouTube.

Свой танец миллиардер исполнил 7 января на церемонии открытия производства модели Tesla Model Y на Гигафабрике в Шанхае. Действие проходило под показ слайда новинки.

Новое производство Model Y увеличит объём выпуска электрокаров на заводе в Шанхае со 150 тыс. по 250 тыс. единиц в год.

На данный момент первая модель на китайском заводе — Tesla Model 3 выпускается по 1000 автомобилей в неделю с локализацией 30%. Причём до конца 2020 года этот электромобиль будет производиться на 100% из местных комплектующих.

Напомним, 31 декабря 2019 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ребячеством восторги некоторых жителей России по поводу достижений Илона Маска. По мнению чиновника, это часть «вечного почитания всего западного, в красивой обертке».

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