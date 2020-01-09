Москва, , 12:23 — REGNUM Операторов мобильной связи обяжут блокировать сим-карты абонентов, находящихся в СИЗО или в местах лишения свободы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Операторы мобильной связи будут обязаны прекращать оказание услуг по тем абонентским номерам, с которых осужденные, находящиеся в исправительных учреждениях или лица, содержащиеся в следственных изоляторах, осуществляют противоправную деятельность», — пояснил Пискарёв.

Законопроектом предлагается наделить руководителей территориальных органов уголовно-исполнительной системы полномочиями обращаться к операторам связи с запросом о прекращении обслуживания абонентских номеров, которые незаконно используются на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.

«Оперативная блокировка сим-карт позволит пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды, которая сегодня также осуществляется с использованием услуг мобильной связи», — сказал также парламентарий.

Поправки помогут пресечь «не только совершение мошеннических действий с помощью мобильной связи, но и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов, организацию давления на свидетелей, координирование действий оставшихся на свободе преступников», отметил глава комитета Госдумы.

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