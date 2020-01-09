Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Жители Соединенных Штатов во время недавнего обострения отношений страны с Ираном стали получать фальшивые электронные повестки о срочном призыве их на службу в вооруженные силы страны. Об этом 9 января сообщает телекомпания CNN.

По информации журналистов телекомпании, в данных СМС-сообщениях их отправители требовали от адресатов немедленного прибытия к ближайшим призывным пунктам для отправки их на территорию Ирана. Тем, кто хотел бы уклониться от призыва, угрожали крупным денежным штрафом и тюремным сроком до шести лет.

При этом во многих посланиях были ошибки в грамматике и ссылки на несуществующих в действительности официальных представителей.

Ввиду того, что данная рассылка распространилась достаточно широко, Командование по набору личного состава армии (Сухопутных воск) США (USAREC) официально сообщило, что это — фальшивки.

«В USAREC поступило множество звонков и электронных писем об этих фальшивых текстовых сообщениях. Мы хотим, чтобы ни у кого из американцев не оставалось сомнений в том, что эти сообщения являются ложными», — говорится в сообщении на сайте командования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном является главной причиной кризиса вокруг последней.