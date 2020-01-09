Иваново, , 12:16 — REGNUM Жители Иваново с раннего утра 9 января выстроились в очереди у здания соцзащиты, чтобы подать заявление на получение путёвок для детей оздоровительные лагеря на лето 2020 года. Об этом сообщают ивановские СМИ. Приём заявлений стартовал сегодня.

В частности, пишет Ivday.ru, по словам ивановцев, очередь у здания соцзащиты на улице Строительная, д. 5 начала образовываться уже с 05:00.

Путёвки в детские лагеря предоставляются детям от шести до 15 лет на основании заявлений. Подать заявление можно как лично в территориальных органах соцзащиты по месту регистрации ребенка или через МФЦ, так и через региональный портал государственных и муниципальных услуг. Однако далеко не все доверяют электронной системе, которая, например, в прошлом году, дала сбой, и предпочитают подать заявление лично. По данным «Ивтелерадио», в 2019 году в первый день подачи заявлений их подали более тысячи человек.