Владимир, , 12:12 — REGNUM Во Владимире 2020 год начался с мусорного коллапса. С 1 января в регионе вступила в силу новая схема обращения с отходами, однако в новогодние выходные вместо результатов реформы увидели у своих домов мусорные свалки.

По информации областной администрации, город сохранил договорённости со всеми организациями, которые раньше занимались вывозом мусора, — кроме двух. Компании ООО «УНР 17» и ООО «Спецтранс» во Владимире и в Суздале стали забирать свои контейнеры с площадок, и региональному оператору ООО «Биотехнологии» пришлось срочно заменять их своими. К 5 января во Владимире было установлено более двух тысяч контейнеров, однако до этого контейнерные площадки превратились в свалки мусора.

Несмотря на заверения властей, что вывоз мусора в праздничные дни осуществлялся без перебоев, и обещания к 7 января ликвидировать все стихийные свалки во дворах, проблему оперативно решить не удалось. «Горячая линия» регионального оператора 1 января приняла 500 жалоб, к 5 января число обращений снизилось до 100. Однако владимирцы продолжили жаловаться на свалки, и причин для жалоб у них стало больше. По информации портала «Pro Город 33», новые контейнеры в некоторых случаях оказались менее удобными, чем прежние, и уступают им по размерам.

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