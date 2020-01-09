Нджамена, , 12:15 — REGNUM Начиная с 7 января 2020 года в Чаде проходит общенациональная забастовка работников государственного сектора. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, забастовка началась из-за того, что работникам в течение трех лет так и не были выплачены обещанные надбавки и пособия, а последний этап переговоров с правительством провалился в понедельник, 6 января.

Как отмечают репортеры, госслужащие начали забастовку, намереваясь каждые три дня менять методы протестной борьбы.

«Если мы будем проводить забастовку в течение трех дней на этой неделе, нам необходимо обдумать другие методы борьбы. Следует ли нам также провести демонстрацию перед нашими министерствами… Нам следует делать это каждые три дня, чтобы показать в действии серьезность применения двух стратегий одновременно», — заявил Майкл Барака, пресс-секретарь профсоюза работников государственного сектор.

По словам журналистов, власти выступили с резкой критикой забастовки, назвав ее нелегальной.