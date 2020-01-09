Москва, , 12:11 — REGNUM Сегодня, 9 января, Москва окажется под влиянием атмосферного фронта. Температура воздуха в дневные часы составит около 0 °C. Об этом сообщает центр «Фобос».

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«Прогнозируются скоротечные, но интенсивные заряды снега, оттепели задержатся в мегаполисе до выходных», — уточняют синоптики.

По данным метеорологов, 11 января с приближением очередного циклона снова «зарядят» снегопады и похолодает: в дневные часы столбики термометров будут опускаться до 0… — 2 °C.

В ночь на 12 декабря распогодится, ударят морозы: в городе до — 4… — 6 °C, а в Подмосковье местами до — 5… — 10 °C.

«Снежный покров в столице к концу недели может увеличиться до 7−12 см», — заявили в «Фобосе».

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Начало следующей недели принесёт в Москву «новую порцию тепла», существенных осадков не ожидается. В ночные часы вновь будет около 0 °C, дневная температура — слабоположительная.

«Температура воздуха в столичном регионе остаётся на 8−9 °C выше климатической нормы», — приводит RT слова главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным синоптиков, в январе погода в Москве будет теплой, температура будет превышать норму на три-четыре градуса.