Пятигорск, Ставропольский край, , 12:16 — REGNUM Правоохранительные органы Ставрополья шестые сутки ищут пропавшую без вести 13-летнюю жительницу Пятигорска Викторию Гречко. По данным краевого управлении МВД России, школьница собрала вещи и ушла из дома в ночь с 3 на 4 января, и с тех пор ее никто не видел.

По предварительной информации, сбежала девочка вместе со своим знакомым — 23-летним Адамом Маховым. Последнего также разыскивают полицейские и следователи. Ориентировки с их приметами разосланы наружным нарядам полиции и оперативным сотрудникам.

Данная новость широко обсуждается в региональных интернет-сообществах Ставрополья. Многие пользователи социальных сетей считают, что в исчезновении школьницы виновен именно ее друг Махов.

«Мы знаем Викторию еще с детского сада. Дети наши учатся в одной школе, в параллельном классе. Девочка неплохая, добрая. Но в 13 лет легко обмануть, заманить, ведь это возраст переходный, а парень уже не маленький, чтоб совершить такой поступок», — написала знакомая пропавшей девушки.

Одна из версий пропажи Виктории и Адама — «большая любовь». В комментариях некоторые пользователи даже сравнивают их с Ромео и Джульеттой.