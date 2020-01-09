Вена, , 11:53 — REGNUM В Австрии намерены запретить магазинам выбрасывать просроченные продукты и обязать торговые точки передавать их бесплатно на нужды благотворительных организаций. Соответствующая мера предусмотрена в рабочей программе нового правительства на 2020−2024 годы.

План действий предполагает создание системы распределения продуктов в партнерстве с производителями, торговыми компаниями и благотворительными организациями.

Власти в соответствии с планом намерены ввести запрет на утилизацию еще съедобных пищевых продуктов с истекшим сроком годности, говорится в документе. Распределением просроченных продуктов займется национальный координационный центр, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен привел к присяге новое правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, который смог сформировать коалицию с партией «Зеленых». Лидер «Зеленых» Вернер Коглер стал вице-канцлером.

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