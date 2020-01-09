Москва, , 11:58 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, сознавшийся в убийстве своей возлюбленной, возвращён в СИЗО после прохождения психолого-психиатрической экспертизы в Центре психиатрии имени Сербского. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.

По словам адвоката, экспертиза вошла в заключительную стадию. Эксперты должны представить окончательные выводы о вменяемости Соколова в третьей декаде января.

«Его перевели обратно в СИЗО», — сказал защитник историка ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Соколов сознался в убийстве сожительницы Анастасии Ещенко, которая была его аспиранткой. После убийства историк расчленил тело девушки и попытался утопить останки в реке. Его поместили в СИЗО «Бутырка», а затем отправили на обследование к психиатрам.

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