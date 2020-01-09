Белгород, , 11:51 — REGNUM 168 фактов нетрезвого вождения было зафиксировано сотрудниками ГИБДД с 1 по 9 января 2020 года в Белгородской области. В отношении 12 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного делопроизводства за повторное управление в нетрезвом состоянии, сообщили 9 января в пресс-службе регионального УМВД.

Итоги рейдовых новогодних мероприятий подвели в региональной Госавтоинспекции. За праздники 732 пешехода попались на переходе в неустановленном месте, 115 человек привлекли за неиспользование световозвращающих элементов на одежде.

Всего за этот период выявлено более 3,4 тысячи нарушений правил дорожного движения.