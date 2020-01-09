Великий Новгород, , 11:45 — REGNUM В Великом Новгороде в рамках благотворительного марафона «Рождественский подарок» объявлен сбор книг для ветеранов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 января, в пресс-службе министерства культуры Новгородской области, акцию проводит Новгородская областная библиотека.

Книги собирают в холле библиотеки, расположенной в Новгородской кремле, до 20 января — Дня освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. Затем книги передадут городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, благотворительный марафон «Рождественский подарок» в этом году посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе марафона помощь будет оказана ветеранам — участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. Благотворительная акция «Рождественский подарок» — традиция Новгородской области: марафон проводится уже в 28-й раз.

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