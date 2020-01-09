Москва, , 11:45 — REGNUM Законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в случае принятия закона повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей; на должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Предусмотрены санкции и для лиц, имеющих иностранное гражданство. Так, речь идет о штрафе в размере от4 тыс. до 30 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового либо административном аресте на срок до пятнадцати суток с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.

Анализ МВД России показал, что наибольшую опасность вызывают интернет-ресурсы, созданные и функционирующие для организации сбыта наркотиков (электронные наркомагазины, площадки автопродаж, на долю которых в 2018 году пришлось порядка 11 тыс. обращений или 31% от общего количества запросов), а также социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», в отношении страниц которых поступило свыше 8 тыс. обращений или 23% от общего количества запросов), отмечается в сопроводительных материалах к законопроекту.