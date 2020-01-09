Киншаса, , 11:48 — REGNUM Власти ДР Конго приняли решение о закрытии университета Киншасы (UniKin) на фоне беспорядков, продолжающихся в учебном заведении уже в течение двух дней. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, беспорядки были вызваны повышением стоимости обучения для студентов, оплачивающих в конголезских франках.

Как отмечают журналисты, в ходе столкновений учащихся с силовиками одного полицейского забили камнями.

Несмотря на призыв к прекращению беспорядков, произнесенный премьер-министром страны Сильвестром Илунгой в понедельник, 6 января, во вторник, 7 января, столкновения вспыхнули с новой силой. В связи с чем правительство страны приняло решение о прекращении всей деятельности учебного заведения.

Со своей стороны, министр высшего образования страны Томас Лухака призвал силовиков «выявить личности и немедленно задержать зачинщиков беспорядков».