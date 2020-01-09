Тегеран, , 11:42 — REGNUM Самолёт с 45 украинскими экспертами на борту приземлился в Тегеране, сообщила 9 января пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Самолет Ил-76 ВСУ с экспертной и поисково-спасательной группами на борту совершил посадку в аэропорту г. Тегеран Исламской Республики Иран», — сказано в сообщении.

Среди украинских специалистов 15 спасателей, четыре следователя и три эксперта МВД. Все они будут участвовать в расследовании причин аварии самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил на Украине траур в связи с авиакатастрофой. Он добавил, что проведёт переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани, и призвал не спекулировать на трагедии, а дождаться результатов расследования.

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