Лос-Гатос, США, , 11:26 — REGNUM В сети появился первый геймплейный трейлер ролевого экшена Magic: Legends. Ролик опубликовали на YouTube-канале Game Informer 8 января.

В Magic: Legends игроки будут сражаться с ордами противников в одиночку или в компании друзей. Релиз игры ожидается в 2020 году на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, события Magic: Legends будут разворачиваться в той же фэнтезийной вселенной, что и у карточной коллекционной игры Magic: The Gathering. Подробности сюжета пока не раскрываются.

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