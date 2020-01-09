Краснодар, 9 января 2020, 11:13 — REGNUM Движение трамваев остановилось в Краснодаре утром 9 января — из-за обрыва контрактной сети в районе Кубанского госуниверситета.
Как сообщили «Кубанские новости», в результате остановились трамваи, следующие по маршрутам № 4, 5, 7, 8, 20, 22. Движение обещали восстановить в ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года на маршруты Краснодара были выпущены два новых трёхсекционных трамвая, всего в 2019 году столица Кубани получила 35 новых трамваев.