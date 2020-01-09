Токио, , 11:12 — REGNUM Компания Square Enix работает над мобильной MMORPG (массовая многопользовательская ролевая игра) по мотивам Final Fantasy XV. Об этом 8 января сообщила «Игромания».

В разработке игры помогают корейская студия JCS и китайская компания GAEA. Сообщается, что проект будет основан на Final Fantasy XV, однако его события будут разворачиваться в «параллельной вселенной».

Напомним, Final Fantasy XV — это популярная ролевая игра японской компании Square Enix. Её релиз состоялся в ноябре 2016 года.

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