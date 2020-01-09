Москва, , 11:08 — REGNUM Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим удовлетворительную адаптацию к самостоятельной жизни, будут выдавать государственные жилищные сертификаты. Соответствующие поправки в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минпросвещения уже разрабатывает. Планируется, что изменения вступят в силу до 30 марта 2020 года. Об этом 9 января сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу федерального ведомства.

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Как пояснили в министерстве, законопроект существенно расширит формы и механизмы обеспечения этой категории граждан жилыми помещениями, в частности, даст право каждому ребёнку на собственное жильё, включая тех, кто своевременно не был им обеспечен.

«Это одноразовая денежная выплата для приобретения жилого помещения в собственность», — пояснили в пресс-службе.

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Уточняется, что деньги на приобретение жилплощади не будут выдаваться на руки обладателю сертификата, а сразу поступят в безналичной форме на счёт продавца жилья.

Напомним, ранее председатель правительства Дмитрий Медведев поручил разработать программу, призванную полностью решить проблему с жильём сирот за шесть лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России в жилье нуждаются почти 280 тыс. детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Добавим, что уже в январе — феврале 2020 года Госдума РФ намерена представить свои предложения по обеспечению жильем детей-сирот.

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