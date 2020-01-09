Черкесск, , 11:07 — REGNUM В Карачаево-Черкесии в скором времени будут обеспечены местами в яслях все дети ясельного возраста. В настоящее время в очереди стоят 359 малышей, сообщила глава минобра республики Инна Кравченко.

До 2021 года, благодаря реализации национального проекта «Демография», проблема мест в яслях будет полностью решена, рассказала министр ТАСС. Для этого уже возводятся 11 пристроек ясельных корпусов к существующим детским садам.

Кроме того, строятся два объекта по типу «школа+детский сад» на 400 дошкольных мест. Таким образом, через год в республике будет создано 13 образовательных дошкольных учреждений на 1360 мест.