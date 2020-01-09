Краснодар, , 11:07 — REGNUM Движение электропоездов из Краснодара в Сочи будет приостановлено с 15 января по 27 апреля 2020 года в связи с проведением масштабного ремонта на участке Чинары — Чилипси. В связи с этим, сообщила пресс-служба СКЖД, между Краснодаром и Сочи на этот период будет организовано мультимодальное сообщение.

Пассажирам на участке Краснодар — Туапсе будет предложено воспользоваться автобусами, а затем пересесть на «Ласточки» №801/802 Туапсе — Адлер и №815/816 Туапсе — Роза Хутор. Автобусы будут совершать по шесть рейсов в день в прямом и обратном направлении, планируемое время в пути — четыре часа. Стоимость проезда на автобусе составит 425 рублей.

«Расписание автобусов и «Дневных экспрессов» синхронизировано таким образом, чтобы обеспечить пассажирам комфортную пересадку в Туапсе», — уточнили в пресс-службе железной дороги.

В СКЖД также напомнили, что в связи с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры на однопутном перегоне Чинары — Чилипси приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования на участке Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе и пригородных поездов на участке Горячий Ключ — Туапсе. Также у ряда поездов сократятся маршруты движения. Чтобы сохранить ежедневное железнодорожное сообщение Краснодара с Адлером и участком Краснодар — Староминская — Ростов, назначены новые поезда.