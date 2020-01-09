Москва, , 11:06 — REGNUM В России в первые дни 2020 году вступили в законный брак 1427 пар, сообщатся на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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Так, в новогодние каникулы с 1 по 8 января стала мужем и женой 441 пара молодоженов (одна пара поженилась 1 января). 9 января свяжут себя узами брака 986 пар.

С начала 2020 года больше всего заявлений о заключении брака подано в Московской области (250), Москве (244), Татарии (49), Крыму (44) и Челябинской области (39).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России в брак вступили 1,1 млн молодоженов.

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