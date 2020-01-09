Редвуд-Сити, США, , 11:06 — REGNUM Новый «каталог» к игре Sims 4 под названием «Компактная жизнь» выйдет 21 января 2020 года. Об этом 8 января сообщила «Игромания».

В дополнении геймеры должны будут построить дом на маленьком земельном участке и обустроить его компактной мебелью. За это персонажи игроков будут получать «низкие счета за коммунальные услуги, а также бонусы к комфорту и налаживанию отношений».

Напомним, «каталогами» в Sims 4 называются небольшие дополнения, вводящие в проект новые предметы и игровые механики. Они выходят ежегодно с момента релиза игры (2015 год).

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