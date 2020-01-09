Москва, , 11:05 — REGNUM Чиновники Рослесхоза в 51 раз занизили площадь лесных пожаров в 2018 году. Об этом сообщается на сайте российского отделения Greenpeace после анализа государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В докладе отмечается, что всего в 2018 году погибли леса на площади 186,3 тыс. гектаров. Из них по причине лесных пожаров — 73 тыс. гектаров.

Однако согласно докладу, размещённому ранее на сайте отдела технологий спутникового мониторинга Института космических исследований РАН, площадь лесов, погибших в 2018 году от лесных пожаров, составила 3710 тысяч гектаров. Отмечается, что доклад был составлен на основе данных дистанционного мониторинга.

«Для катастрофических лесных пожаров, которые дают основной вклад как в пройденную огнем площадь, так и в площадь погибших от огня лесов, именно дистанционные (спутниковые) данные являются наиболее точным и объективным источником информации», — добавляют экологи.

Таким образом, по мнению экологов, данные Рослесхоза отличаются от данных дистанционного мониторинга в 51 раз.

«С учетом возможной погрешности данных дистанционного мониторинга, можно с уверенностью утверждать, что данные Рослесхоза о гибели лесов от пожаров отличаются от реальности в десятки (в 2018 году — примерно в полсотни) раз». — заключили в Greenpeace.

Напомним, площадь лесных пожаров, накрывших Сибирь и Дальний Восток летом 2019 года, составила более пяти миллионов гектаров. Как сообщало ИА REGNUM, по мнению президента Владимира Путина, большая часть из них являются делом рук человека.

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