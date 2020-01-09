Ставрополь, , 11:09 — REGNUM Ставропольский край получит субсидии из федерального бюджета на софинансирование строительства и реконструкции трех учреждений здравоохранения. Правительство РФ направит региону на эти цели в течение трех лет почти 3,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, на строительство нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе площадью 34,19 тыс. кв. м регион за два года получит 1,85 млрд рублей. На реконструкцию и модернизацию городской больницы Кисловодска правительство также за два года направит 1,05 млрд рублей. Оба объекта должны быть введены в эксплуатацию не позже 2021 года.

Также Ставрополье получит в 2021 и 2022 годах в сумме более 531 млн рублей на софинансирование строительства лечебно-диагностического корпуса на 376 коек краевого клинического онкологического диспансера в Ставрополе. Срок ввода в эксплуатацию — 2024 год.

«Федеральное правительство поддержало развитие трех ставропольских медучреждений. <…> Безусловно, всех проблем в краевом здравоохранении это не решит, их еще много, но результат важный», — написал на своей странице в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данному распоряжению правительства РФ, средства на строительство объектов здравоохранения в течение трех лет получат 46 регионов России. Суммарный объем субсидий для строительства и ремонта 53 объектов превысит 95 млрд рублей.

Читайте также: В сёлах Ставрополья за два года откроют 25 фельдшерско-акушерских пунктов