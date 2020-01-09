Москва, , 11:01 — REGNUM Законопроект о блокировке мобильных телефонов в местах лишения свободы внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Павлом Крашенинниковым и Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Предлагается установить возможность отключения незаконно используемых абонентских номеров на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов — для обеспечения режима на территории учреждений уголовно-исполнительной системы.

Согласно законопроекту, операторы связи будут обязаны прекращать услуги связи по таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого находится соответствующее исправительное учреждение или следственный изолятор.

Мобильная связь в местах лишения свободы используется зачастую для совершения различного рода преступлений, указали парламентарии. К ним относятся преступления мошеннического характера; координирование деятельности членов преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств; оказание давления на свидетелей, а также на администрацию учреждений УИС. Кроме того, через лицевые счета абонентских номеров сим-карт происходит обращение безналичных денежных средств, за счет которых финансируются преступления, и осуществляется поддержка лидеров уголовно-преступной среды.

В 2018 году в учреждениях УИС было изъято 56 249 средств связи, а количество лиц, задержанных за попытку передачи средств мобильной связи на режимной территории, составило 5064 человек.