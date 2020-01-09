Биробиджан, , 11:04 — REGNUM В Еврейской автономной области главный врач областной инфекционной больницы Александр Лебедев написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного здравоохранения.

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Сотрудники недоумевают — никаких конфликтов у главного врача не было. На фоне общей нехватки врачей в ЕАО потеря такого специалиста нанесёт серьёзный урон областной медицине — пишут читатели в социальных сетях.

«Кандидатура нового руководителя медучреждения пока находится на согласовании. На этот период временно исполнять обязанности главврача будет заместитель по лечебной работе Ольга Николаевна Емельянова», — рассказали в облздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура отобрала квартиры у сельских врачей в Еврейской автономной области. Врачи, ранее приглашённые из Хабаровского края на работу в ЕАО, уехали обратно.