Лондон, , 10:54 — REGNUM Тактическая пошаговая игра Wargroove получит дополнение под названием Double Trouble. Трейлер с демонстрацией нового контента вышел 8 января на YouTube-канале студии Chucklefish.

Дополнение добавит в игру новую фракцию The Outlaws («беззаконники») и сюжетную кампанию, которую можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативе с другом. Релиз Double Trouble ожидается 6 февраля 2020 года.

Напомним, оригинальная Wargroove вышла 1 февраля 2019 года. Игра была тепло встречена как игроками, так и критиками.

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