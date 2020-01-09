Екатеринбург, , 11:03 — REGNUM Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура требует через суд ликвидировать несанкционированную свалку в Екатеринбурге, которая ранее загорелась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ещё в октябре 2019 года прокурорские работники установили, что на Уралмаше действует несанкционированный мусорный полигон. 28 октября исковое заявление с требованием о ликвидации свалки было направлено в Кировский районный суда.

По мнению прокуратуры, убрать полигон должны сотрудники областного министерства по управлению государственным имуществом и минЖКХ вместе с администрацией Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Ближайшее судебное заседание пойдёт 12 февраля 2020 года в Кировском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга заявили о нехватке полномочий по борьбе с загоревшейся свалкой. Полигон размещён на неразграниченной земле.

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