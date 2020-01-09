Махачкала, , 10:55 — REGNUM Правительство России выделит Дагестану более 784 млн рублей на софинансирование строительства республиканского противотуберкулезного диспансера в городе Махачкале. Средства направят в регион в два этапа: в 2020 году — 475 млн рублей, в 2021 году — 309,1 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, площадь будущего диспансера составит 24,78 тыс. кв. м, вместимость — 320 коек. Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца 2021 года.

На строительство находящихся в региональной и муниципальной собственности объектов здравоохранения получат более 95 млрд рублей субсидий 46 регионов РФ. Денежные средства будут выделяться в течение трех лет. Объекты возводятся для повышения доступности и качества медицинской помощи в субъектах страны в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» и нацпроекта «Здравоохранение».

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