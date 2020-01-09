Нагайбакский район, Челябинская область, , 10:50 — REGNUM В Челябинской области под суд отдан глава Нагайбакского муниципального района. Обвинительное заключение утверждено, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Чиновнику вменяют мошенничество во время получения выплат. Следователи считают, что в 2017 году он склонил главу Фершампенуазского сельского поселения к тому, чтобы принять свою супругу на учёт как нуждающуюся в улучшении жилищных условий.

Жена обвиняемого после этого обратилась в областной минсельхоз с просьбой предоставить выплату на строительство дома. Сумма составила 1 175 тыс. рублей. Деньги пошли на строительные работы в доме чиновника.