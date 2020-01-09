Москва, , 10:45 — REGNUM В России 1 января вступил в силу ГОСТ для жевательного табака, в тексте прописаны основные требования к содержанию и упаковке табачного изделия.

Так, в тексте стандарта перечислены ингредиенты, которые могут входить в состав жевательного табака, среди них табачное сырье, глицерин, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двуугекислый.

На упаковке должна быть информация о производителе, а также маркировка «18+» и надпись о вреде здоровью в черной рамке. Одна из целей ГОСТа — отличать жевательный табак от снюса, сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в стране выросло количество инцидентов, связанных с употреблением снюсов школьниками. Дети и подростки поступают в больницы с сильным отравлением. В Минздраве заявили, что поддерживает идею о запрете продажи несовершеннолетним никотиносодержащих смесей.

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