Воронеж, , 10:45 — REGNUM Около 145 тыс. человек побывали на центральной площади Воронежа — площади Ленина — в праздничные дни, с 31 декабря по 8 января. Такие данные привели в пресс-службе мэрии 9 января.

Наибольший поток горожан празднично украшенная площадь приняла в первые дни — до 7 января здесь побывали 140 тыс. воронежцев. Праздничное оформление, добавили в мэрии, сохранится до вечера 20 января, после этого рабочие приступят к демонтажу. Подсветку обещают оставить только над катком, на период его работы.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Нового года для воронежцев, решивших в новогоднюю ночь погулять на главной площади города, было омрачено — уже около часа ночи на площадь прекратили пускать посетителей, а тем, кто там находился, предложили разойтись. В мэрии ситуацию объяснили необходимостью убрать площадь к 1 января.

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