Владивосток, , 10:46 — REGNUM С 1 января 2020 года все школы и детские сады Владивостока охраняются лицензированными охранными предприятиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

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Также в городской администрации пояснили, что родителям отныне не придётся платить за охрану учреждений — все расходы взял на себя городской бюджет. Сторожам, ранее охранявшим школы и детские сады, предложены вакансии в образовательных учреждениях города.

«За счёт бюджета города устанавливаются тревожные кнопки и камеры. Плюс город оплачивает услуги по экстренному выезду группы задержания при срабатывании тревожной кнопки», — рассказали в управлении образования.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке сокращено 800 сторожей, работавших в образовательных учреждениях города.