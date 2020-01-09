Буденновск, Ставропольский край, , 10:49 — REGNUM Очаг африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирован в селе Покойном в Буденновском районе Ставропольского края. В одном из частных домовладений от инфекционного заболевания погибло несколько животных, сообщил на своей странице в Instagram глава района Андрей Соколов.

По его словам, для недопущения распространения АЧС на территории Покойного введены некоторые ограничительные меры. Среди них — установка на выездах из населенного пункта санитарных контрольно-пропускных пунктов для контроля ввоза и вывоза животных.

Кроме того, как отметил Соколов, в селе организован подомовой обход. Его осуществляют 11 групп, в состав которых входят специалисты ветеринарной службы и сотрудники администрации Покойненского сельсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2019 года падеж свиней из-за африканской чумы был выявлен в селе Труновское Ставропольского края, на территории колхоза «Терновское». На территории Труновского сельсовета был введен режим чрезвычайной ситуации, который действовал почти месяц.

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